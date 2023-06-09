Bryan Cranston emeklilik planını açıkladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:44

Breaking Bad dizisinde Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini ve bu sebeple 2026 yılında oyunculuğu bırakacağını açıkladı.

Emmy ödüllü oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söyledi. Cranston, "Son 24 yıldır Robin hayatını bana göre ayarlamak zorunda kaldı. Bu durumu dengelemek istiyorum. O bunu hak ediyor" ifadesinde bulundu.

Fransız köyünde yaşayıp yerel kültürü, dili ve yemekleri deneyimlemek istediğini belirten Cranston, "Bu deneyimi yaşamak istiyorum. Günübirlik gezilere çıkmak, şöminede ateş yakmak, yeni arkadaşlarla şarap içmek ve senaryo okumamak istiyorum" dedi.

Cranston ayrıca, "İş hakkında düşünmeyeceğim ve telefonlara cevap vermeyeceğim" dedi ve 2000-2006 yılları arasında rol aldığı "Malcolm in the Middle" serisini yeniden buluşma şeklinde canlandırmayı umduğunu söyledi.

YENİ FİLMİ BU AY VİZYONDA

Kadrosunda Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Asteroid City (Asteroit Şehir) filmi 16 Haziran'da vizyona girecek.

Cranston, filmin Cannes'da yapılan prömiyerine katılmıştı.