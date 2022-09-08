Bu ikizlerden dünyada sadece 20 tane var

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:57

Portekizli bir kadın, bir süre önce ikiz bebekler dünyaya getirdi. Yapılan DNA testinde, ikizlerden birinin bir dönem birlikte olduğu 19 yaşındaki bir kişiye ait olduğu belirlendi. Fakat diğer bebeğin DNA'sı 19 yaşındaki babayla eşleşmemekteydi.

Kadın bunun üzerine, aynı gün iki farklı erkekle birlikte olduğunu açıkladı ve birlikte olduğu diğer kişiye de DNA testi yapıldı. Çıkan sonuç şaşırtıcıydı; çünkü ikizlerden diğerinin DNA'sı da teste tabi tutulan diğer aday ile eşleşmekteydi.

KAYDEDİLEN 20. VAKA

Bilim insanları, dünyada şimdiye dek kaydedilen aynı anne, fakat farklı babalara sahip yalnızca 20 ikiz çocuk vakası olduğunu söylüyor ve bu duruma "heteroebeveyn süperfekundasyonu" adı veriliyor.

Portekizli anne, Ladbible'a demecinde babalar için, "İkisi de ilgileniyor ve bana çok yardımcı oluyorlar. İkizlere ihtiyaç duydukları tüm desteği veriyorlar" dedi.

İkizlerin her birinin babaları farklı olmasına karşın doğum belgesine babalardan yalnızca birinin adı işlendi.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin görüşlerine başvurulan Uzm. Dr. Tulio Jorge Franco, "Bu tarz bir hamilelik ancak aynı anneye ait iki yumurta, farklı erkekler tarafından döllendiğinde mümkün olabilir. Bebekler annenin genetik materyalini paylaşır, ancak farklı plasentalarda büyürler. Bu son derece nadir rastlanan bir durumdur, milyonda bir olur. Böyle bir vaka ile karşılaşacağıma hiç ihtimal vermezdim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Hamilelik sürecinde herhangi bir komplikasyona rastlamadık, süper pürüzsüzdü. Oğlanlar sağlıklı doğdu ve hiç sağlık sorunu yaşamadılar..."