Buckingham Sarayı ilk kez "Queen Camilla" unvanını kullandı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı'nın hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.
Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı.
Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.
Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!