Buckingham Sarayı'nda hareketlilik: York Dükü Prens Andrew'in kovulduğu ileri sürüldü

24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:01

York Dükü Prens Andrew'in, hakkındaki cinsel saldırı iddialarının ardından İngiltere Kralı III. Charles tarafından Buckingham Sarayı'ndan "kovulduğu" ileri sürüldü.

The Sun'un aktardığına göre 62 yaşındaki Prens Andrew'in, artık sarayda bir ofisi olmasına ve sarayı bir adres olarak kullanmasına izin verilmeyecek.

Şubat ayında Andrew'in, Virginia Giuffre tarafından ABD'de açılan bir cinsel saldırı davasını çözmek için milyonlarca sterlin ödedidiği, ancak hiçbir sorumluluk üstlenmediği belirtildi.

İngiliz basınına göre Andrew'in, "zedelenen itibarını kurtarmak için yeni bir iletişim ekibi kurduğu ve kendi personelini finanse etmesi beklendiği" kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Andrew'in saraydaki varlığı resmen sona erdi. Kral III. Charles bunu açıkça belirtti. O artık bir kraliyet mensubu değil, kendi başına" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak Buckingham Sarayı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Virginia Guiffre, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış, Andrew suçlamaları her seferinde reddetmişti.

BBC'ye göre o dönem adı Virginia Roberts olan ve bugün 38 yaşında olan Virginia Guiffre, Prens Andrew'ın kendisine Londra'da Ghislaine Maxwell'in evinde, Epstein'in New York'taki malikanesinde ve bir kez de Epstein'in Virgin Adaları'ndaki malikanesinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Prens Andrew, tahtın dokuzuncu varisi konumunda yer alıyor. Ancak ABD'de mahkemenin davanın açılmasına karar vermesinin ardından Kraliyet ailesindeki birçok unvanından feragat etti.