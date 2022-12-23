Bulgar yetkililer Türkiye ile gaz anlaşması için İstanbul'da

23 Aralık 2022 Cuma, 13:11

Bulgaristan Enerji Bakanı Vekili Rossen Hristov, Türkiye'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine uzun vadeli erişim hakkı ve doğalgazın Bulgaristan sınırına kadar sevkiyatı ile ilgili bu ay bir anlaşma sağlayabilmek için İstanbul'a geldi.

Doğalgaz tedariğinde yeni bir kaynak arayan Bulgaristan'ın, devlet doğalgaz şirketi Bulgargaz ve doğalgaz hattı işletim şirketi Bulgartransgaz'ın üst düzey yetkilileri de görüşmelerde yer aldı.

Reuters'ın haberine göre Hristov, Bulgargaz ve Botaş arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve bu yıl bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

Balkan ülkelerinin doğalgaz ihtiyaçlarının %95'inden fazlasını sağlayan Rusya, Bulgaristan'ın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesinin ardından Nisan ayında Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Bulgaristan, 2036 yılından itibaren yılda 1 milyar metre küp (bcm) LNG ithal etmek istiyor. 2023 yılı için talep Bulgargaz'ın hâlihazırda Yunanistan'da bulunan LNG terminallerinden alım sağlayacağı için daha düşük seviyede.