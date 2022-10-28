Bulgaristan, 5 milyar Euro'luk silah alacak

28 Ekim 2022 Cuma, 17:20

Bulgaristan hükümeti, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için parlamentoya 5 milyar Euro'luk silah alım paketi sundu.

Eski Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde üretilen Rus yapımı silahlarla donatılmış Bulgar silahlı kuvvetlerinin birçok alanda önemli eksiklikleri bulunuyor.

Silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik parlamentoya sunulan pakette öncelik savaş uçakları, denizaltılar, uçaksavar sistemleri, radarlar ve zırhlı araçlara verildi.

Alınacak silahların büyük bir bölümü için 2026'ya dek süre önerildi, 3 projenin süresi ise 2032’ye kadar uzatılabilecek.

Ülkede 2 Ekim’deki erken genel seçimle oluşan 48. Parlamentonun onaylaması gereken silahlanma paketinde savunma sektörüne gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin ayrılması öngörülüyor.

Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, “emeklilik yaşına yaklaşan” Rus yapımı 15 "MiG" tipi uçağın teknolojik ömrünün 2024'te sona ereceğini söyledi.

Stoyanov, Bulgar MiG’leri için Polonya’dan beklenen 2 uçak motoru ile bu ülkenin onarabileceği diğer 6 uçağın ülkenin hava güvenliğini sadece 2023 sonuna kadar garantileyebileceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Bulgar MiG’lerinin bakım ve onarımı yapılamıyordu.

ABD’den peşin ödemeyle alınan 8 F-16 için ilk teslimatlar 2025'te beklenirken Bakan Stoyanov, filonun tamamlanması amacıyla ABD’nin Bulgaristan’a satacağı 8 uçak için daha 15 Aralık'a kadar yanıt vermesi gerektiğini bildirdi.

“İkinci 8 uçaklık paket için protokol 15 Aralık'a kadar imzalanmazsa ABD fiyatını artıracak” uyarısında bulunan Stoyanov, projenin şimdiki bedelinin 1 milyar 296 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan, ilk 8 F-16 için 2,1 milyar dolar peşin ödeme yapmıştı.

Hükümet, ayrıca 5 yıldır tedariki ertelenen zırhlı araçlarla 155 milimetrelik toplar ve uçaksavar sistemlerinin alımını yapmak istiyor.

İtalya ile son aylarda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Bulgaristan, bu ülkeden ikinci el iki denizaltı alacak.

Deniz Kuvvetlerinin Rus yapımı “Slava” (Şöhret) adlı son denizaltısı, halihazırda müzeye dönüştürülmüş durumda.