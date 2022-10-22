Bulgaristan'da yeni Meclis Başkanı olarak Vecdi Raşidov seçildi
Son bir buçuk yılda 4 kez sandığa giden Bulgaristan'ın yeni Meclis Başkanı, Türk kökenli Raşidov oldu
Bulgaristan’da 2 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 48. meclisin 3 gün süren ilk oturumunun sonunda en yaşlı Milletvekili Vecdi Raşidov (70) başkan seçildi.
Oylamaya 218 milletvekili katılırken Raşidov, 79'a karşı 139 oyla başkan oldu.
240 üyeli mecliste bu sürede yapılan 11. oylamada seçilen, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Raşidov, oylama sonrası, “Hayatımın son yıllarımın bir bölümünü Bulgar halkı için feda edeceğim. Bu topraklarda öleceğim, onlar benim için kutsaldır” dedi.
Türk kökenli Raşidov, 2009-2013 ve 2014-2017 yılları arasında Kültür Bakanlığı yapmıştı.
SKANDALLARLA GEÇEN 3 GÜN
Bulgaristan’ın 48. meclisi ilk oturumuna 19 Ekim’de başladı.
Burada temsil edilen 7 parti arasında şiddetli görüş ayrılıkları nedeniyle meclisin faaliyete geçmesi için şart olan başkan seçimi tartışmalara neden oldu.
Anayasa gereği, “en yaşlı milletvekili olarak” ilk oturumun geçici başkanlığını yapan Raşidov ilk genel kurulu üç kez birer gün uzatmak zorunda kaldı.
Siyasi güçlerin uzlaşmaz tavırları nedeniyle genel kurula katılan milletvekillerin salt çoğunluğu ile seçilmesi gereken başkan adayları, ilk 10 oylamada başarısız oldu.
Tartışmalar çıkmaza doğru giderken partiler, meclis çalışmaya başlamadan erken seçime yeniden gidilmesini önlemek için 11. oylamada Raşidov’un adaylığına destek verdiler.
Oturum sırasında Raşidov, milletvekillerine daha sorumlu davranmaları çağrısında bulunarak, “Başka türlü halk gelip, buradan bizleri sopalarla, taşlarla kovacak” demişti.
Meclis başkanlık seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in siyasi partiler ile müzakerelerde bulunduktan sonra, mecliste 67 sandalye ile en büyük grup olan eski başbakanlardan Boyko Borisov’un GERB partisine hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.
Bulgaristan’da tekrarlayan siyasi krizler nedeniyle son bir buçuk yılda 4 kez sandık başına gidilmişti.
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