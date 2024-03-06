Bulgaristan Başbakanı istifa etti: 'Siyasi oyun değil'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:48

Güncelleme: 06.03.2024 - 07:48

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov görevinden istifa etti.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Denkov, istifasını parlamentoya sundu.

Denkov, yaptığı açıklamada ise istifasını koalisyon ortağı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine “müzakerelere davet” olarak tanımladı ve “Benim istifam siyasi bir oyun değil, daha önce verilen bir sözün sonucudur” dedi.

Hükümetinin bir sonraki hükümet kurulana kadar görevini sürdüreceğini belirten Denkov, Mariya Gabriel’in başbakan olacağı hükümette de kendisinin başbakan yardımcısı olmayı beklediğini kaydetti.

GERB partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasında yapılan mutabakata göre Denkov'un 9 aylık görev süresi 6 Mart'ta doluyor.

PP-DB ittifakını temsilen Başbakan olan Denkov, görevini GERB partisini temsil eden Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel’e bırakacak.

Denkov, 6 Haziran 2023 tarihinde parlamentodan güvenoyu olarak başbakan olmuştu.???????

Denkov’un istifasının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.???????