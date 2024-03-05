Çeteler ve hükümet karşı karşıya geldi: İstifa çağrısı yaptı

Haiti'de, yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği ve 12 mahkumun hayatını kaybettiği hapishane baskınlarını düzenleyen çeteler, Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep etti.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:11
Çeteler ve hükümet karşı karşıya geldi: İstifa çağrısı yaptı
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BBC'nin haberine göre, başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye baskın yapan ve kentin yüzde 80'ini kontrol altına aldığı iddia edilen silahlı çeteler, dün Henry'nin istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Haitili çete lideri, "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, "Hepimiz, kasabalar ve başkentteki tüm silahlı gruplar, birliğiz" açıklaması yaparak, Henry'nin görevinden alınması için tüm çetelerin birlikte çalıştığını söyledi.

Henry, söz konusu saldırılar sırasında Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basına yaptığı açıklamada, çetelerin Haiti'deki en büyük 2 hapishaneye baskın ve silahlı saldırı düzenlemesinin ardından artan şiddet olayları nedeniyle ülkedeki durumun "yakından izlendiğini" belirtti.

Miller, ABD'nin, çetelerin söz konusu eylemlerini kınadığını ifade etti.

Silahlı çeteler, Haiti'nin başkenti Port-au Prince ve Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenlemiş ve güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.


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