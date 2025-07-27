Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına yaklaştı!

Bulgaristan’ın Lesovo bölgesinde, Türkiye’ye yakın ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarına kadar ilerledi. Yangının Türkiye sınırına yaklaşması üzerine, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sınır hattında önlem aldı.

Ekipler, alevlerin Türkiye tarafına sıçramasını önlemek amacıyla bölgede müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Yangına Bulgaristan’daki yetkililer de kendi taraflarında yoğun bir şekilde müdahale ederken, Edirne’deki ekipler olası bir sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Şu an için yangının Türkiye tarafına geçme riski bulunmadığı bildirildi.