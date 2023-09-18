Bulgaristan Donanması alarma geçti: Bomba yüklü dron imha edildi!

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, ülkenin Karadeniz sahilinde patlayıcı yüklü bir dron imha etti.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:50
Bulgaristan Donanması alarma geçti: Bomba yüklü dron imha edildi!
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Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırına yakın Karadeniz sahilindeki Tülenovo köyünde bir otel işletmecisi karaya vuran, ağır hasarlı 3,5 metrelik dronu fark etti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ekipleri ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine ulaştı.

Ekipler, dronun üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı olduğunu tespit etti.

Patlayıcı, uzaktan kontrollü şekilde imha edildi.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, dronun nereden gönderildiğinin tespit edilmediğini ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla ilişkili olduğunu açıkladı.

Tagarev, imha çalışmalarının gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını belirtti.

İmha çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasının ekip açısından risk teşkil ettiğine dikkati çeken Tagarev, "Dolaysıyla gündüz çalıştık. Böyle olaylar her hafta yaşanıyor" dedi.


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