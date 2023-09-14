Bulgaristan, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağı kaldırıyor

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın 15 Eylül'den itibaren kaldırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:42
Bulgaristan, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağı kaldırıyor
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BTA ajansının haberine göre, Meclis, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), sağ görüşlü Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ile çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından sunulan tasarıyı kabul etti.

Tasarı, 124 milletvekilinin "evet" oyunu, 69 milletvekilinin ise "hayır" oyunu aldı. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Bulgaristan'ın Ukrayna ile dayanışmasını teyit eden tasarı, Ukrayna buğdayı, mısırı, kolza tohumu ve ay çekirdeğine getirilen yasağın 15 Eylül'de kaldırılmasını öngörüyor.

Öte yandan tasarıda bu kararın Bulgaristan tarım ürünlerinin rekabet gücüne zarar vermeyeceği vurgulandı.


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