Yunanistan’da ve Bulgaristan'da sel: 4 kişi öldü

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:10

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:10

Yunanistan'da Daniel Fırtınası etkisini sürdürüyor. Dün fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor.

Magnisia bölgesinin kıyı kesimindeki Paltsi yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında moloz yığınlarının arasında 87 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Böylece selde can kaybı 2’ye yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Selden en çok etkilenen noktaların Volos, Pilion Dağı ve Skiathos Adası olduğu belirtildi. Dün Magnisia bölgesindeki Volos kentinde meydana gelen selde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Şiddetli yağışın 24 saat daha sürmesi bekleniyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor.

Kıyı kenti Burgaz'ın polis şefi Emil Pavlov yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 3’e yükseldiğini ifade etti.

Turizm Bakanı Zaritsa Dinkova, selden etkilenen sahil kasabası Tsarevo yakınlarında otelcilerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısının tüm güney kesiminde yaklaşık 4 bin kişi sel felaketinden etkilendi" bilgisini paylaştı. İtfaiye Şefi Alexandar Dzhartov ise 1994'ten bu yana en şiddetli yağışın etkili olduğunu, birkaç ayda görülen yağmurun 24 saatte yağdığını aktardı.

Gök gürültülü sağanak yağışın ardından nehirler taşarken, köprülerde büyük hasar meydana geldi. Burgaz'daki bazı noktalar ulaşıma kapandı.

Burgaz’da dün 61 yaşındaki bir inşaat işçisi ile bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Tsarevo’da acil durum ilan edilmişti.

Karadeniz kıyı bölgesinde nadir olarak görülen sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan'da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.