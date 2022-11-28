Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1.5 milyon daimi göçmen alacak
Kanada hükümeti, gelecek üç yıl içinde 1,5 milyon göçmen alacağını duyurdu.
Karar, özellikle bilişim ve sağlık hizmetleri gibi yüksek vasıflı sektörlerde olmak üzere ülkedeki işgücü sıkıntısının ortasında geldi.
Kanada, 2025 yılına kadar rekor sayıda daimi sakini ağırlamak için bir yol haritası açıkladı.
Hükümet, sağlık hizmetleri ve Bilgi Teknolojisi (BT) gibi yüksek beceri gerektiren sektörlerde iş gücü yetersizliği olduğunu belirtti.
KANADA'DAKİ İŞGÜCÜ KITLIĞININ NEDENLERİ
Kanada’daki son veriler, bu yılın Ağustos ayında ülkede 958 bin açık iş ve 1 milyon kadar işsiz olduğunu gösterdi. Ancak işsizlerin, ya gerekli becerilere sahip olmadıkları ya da Kanada'nın doğru bölgelerinde ikamet etmedikleri için açık pozisyonları dolduramadığı belirtildi.
Bununla birlikte, 2020 verilerilerine göre, Kanada'daki doğum oranları kadın başına 1,4 çocukla dünyanın en düşükleri arasında olmaya devam ediyor.
Ülke ayrıca dünya çapında en yüksek yaşlı nüfus oranlarından birine sahip.
Bunların yanı sıra, rekor sayıda üst düzey Kanadalı çalışanın emekli olması da ülkede işgücü kıtlığına neden olan faktörlerden birini oluşturuyor.
Söz konusu durum, boş pozisyonları doldurmak için istenen becerilere sahip adayları işe alamayan işletmeler arasında panik duygusuna yol açıyor.
Kanada nüfusunun neredeyse dörtte birinin 2030 yılına kadar emekli olacağı tahmin ediliyor.
GÖÇMENLİK İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR NELERDİR?
Kanada’ya göçmenlik başvurusunda bulunacakların sabıka kayıtlarının olmaması, varsa bu kayıtlarının yasal yollardan silinmiş olması, sağlık engelinin olmaması, Kanada’nın güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlere karışmamış olması gerekmektedir. Ayrıca KVGK tarafından İngilizce veya Fransa dillerinden birinden yapılan bir testten asgari düzeyde başarılı olmak ön koşullar arasında yer alıyor.
KANADA'YA GÖÇMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Federatif bir siyasi yapılanmaya sahip Kanada Devleti, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Kanada’nın göçmenlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, Kanada Federal Hükümeti (KFH) çatısı altında toplanmaktadır.
Bununla birlikte KFH’nin bütün bölge ve eyaletlerinin birbirinden bağımsız göçmen kabul anlaşmaları bulunmaktadır.
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