Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1.5 milyon daimi göçmen alacak

KANADA'DAKİ İŞGÜCÜ KITLIĞININ NEDENLERİ

Kanada’daki son veriler, bu yılın Ağustos ayında ülkede 958 bin açık iş ve 1 milyon kadar işsiz olduğunu gösterdi. Ancak işsizlerin, ya gerekli becerilere sahip olmadıkları ya da Kanada'nın doğru bölgelerinde ikamet etmedikleri için açık pozisyonları dolduramadığı belirtildi.

Bununla birlikte, 2020 verilerilerine göre, Kanada'daki doğum oranları kadın başına 1,4 çocukla dünyanın en düşükleri arasında olmaya devam ediyor.