Kırklareli'de 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı

Kırklareli'de polisin yaptığı uygulamalarda 13 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:57
Kırklareli'de 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı uygulamalarda, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 göçmen yakalandı, 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İKİ KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


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