Kırklareli'de 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı
Kırklareli'de polisin yaptığı uygulamalarda 13 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı uygulamalarda, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 göçmen yakalandı, 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
İKİ KİŞİ SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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