Bulgaristan, Türkiye'ye kurtarma ekipleri göndereceğini duyurdu
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bulgaristan, Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri göndereceğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Bulgaristan'dan, Türkiye'ye destek mesajı geldi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Güneydoğu Anadolu'yu vuran şiddetli depremde hayatını kaybedenler için en içten taziyelerimizi ve yaralılar için acil şifalarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin dost halkı ve hükümeti bu zor zamanda Bulgaristan'ın desteğine güvenebilir" denildi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edileceğini söyledi.
Radev, "Bu sabah Türkiye'yi vuran ölümcül depremi duymaktan derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi ve depremden etkilenenlere başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bulgaristan iyi komşumuz Türkiye ile dayanışma içerisindedir ve kurtarma ekipleri göndermektedir" dedi.
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