Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: CHP'li Şahin'den canlı yayında yardım çığlığı
Hatay CHP Milletvekili Suzan Şahin, depremin ardından kentteki yıkımın büyük olduğunu açıkladı. Canlı yayında konuşan Şahin, AFAD ekiplerinin bölgede bulunmadığını belirterek "Cenazelerimiz kaldırımlarda kalıyor. Hiçbir şekilde burada koordinasyon sağlayacak ekip gelmedi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından büyük yıkım yaşandığı komşu illerden biri de Hatay oldu.
Hatay CHP Milletvekili Suzan Şahin kentteki ağır tabloyu anlattığı HaberTürk TV canlı yayınında, AFAD ekiplerinin bölgede olmamasına isyan etti.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
"AFAD buraya gelmedi. Bu saatten sonra enkaz altında kalanları kaybettik demektir sanırım. İskenderun'da 32 daire bina çöktü. 8 saati geçti. Henüz bir çalışma yapılmıyor. Hava çok kötü. Açbilaç insanlar sokakta. Cenazelerimiz kaldırımlarda kalıyor. Hiçbir şekilde burada koordinasyon sağlayacak ekip gelmedi."
Deprem sonrası havalimanının da etkilendiğini ve uçakların iniş yapamadığını aktarabn Şahin "AFAD buraya gelsin. Artık gelsin diyoruz. Yeter artık. İnsanlar ağlıyor. Toplanma merkezlerinde korunaklı yerler yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremle ilgili yaptığı son basın açıklamasında "Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var" ifadelerini kullanmıştı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde de çok sayıda bina yıkıldı.
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