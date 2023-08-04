Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını!

Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:34
Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını!
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Edirne'de merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 

BULGARİSTAN TARAFINDAN MÜDAHALE YAPILMADI

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. 

Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


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