Bulgaristan'dan Putin'e yanıt: Emperyal heves

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "tüm Karadeniz'in Rus olduğu" yönündeki yorumunu, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef alan "emperyal heves" olarak nitelendirdi.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 08:49
Bulgaristan'dan Putin'e yanıt: Emperyal heves
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Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, AB Konseyi ve AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de, Putin'in Karadeniz'e ilişkin değerlendirmeleri konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Başbakan Denkov, "Önceki yıllarda Rus tarafı, emperyal heves kokusu veren demeçler verdi. Bu emperyal hevesler, bazıları AB üyesi olmak üzere şu an mevcudiyetteki çoğu ülkeyi hedef alıyor. Öte yandan, bu sözlere dikkat etmeliyiz çünkü ilk başta yalnızca demeç gibi görünse de bazıları eylem planına dönüşebilir" ifadesini kullandı.

Putin, dün düzenlenen ve ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan yıllık basın toplantısında, "93 Harbi" olarak da bilinen (1877-1878) Osmanlı-Rus Savaşı'na gönderme yaparak, "Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında tüm Karadeniz Ruslaşmıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu.


Bulgaristan Vladimir Putin

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