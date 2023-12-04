Bulgaristan'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Anlaşmayı veto etti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:00

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Bulgaristan Parlamentosu'nun onayladığı anlaşmayı Radev veto ederek Parlamento'ya geri gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Radev, parlamento üyelerinin Ukrayna'ya yapılacak bağış hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve bağış kapsamında Ukrayna'ya sağlanacak ekipmanın Bulgaristan için gerekliliği konusunda nesnel değerlendirme yapamadıklarını bildirdi.

Anlaşmanın sınır polisi, itfaiye ve diğer devlet birimlerinin ihtiyaçlarının gözetilmeden onaylandığını belirten Radev, bağışlanacak zırhlı nakil araçlarının Bulgaristan sınırında ve afet durumlarında kullanılabileceğini vurguladı.

Radev söz konusu veto için, "Ben Bulgaristan vatandaşlarının güvenlik, sağlık ve hayatlarının en büyük öncelik olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Karlovo kenti ve Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasında bu yıl meydana gelen sellerde İçişleri Bakanlığının afetle mücadele için Bulgaristan Ordusu kaynaklarını kullandığını hatırlatan Radev, gelecekte sık sık yaşanacak seller için envanterin azaltılması değil güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya zırhlı nakil araçları sağlamasına yönelik anlaşma, 8 Ağustos'ta Sofya'da ve 13 Kasım'da Kiev'de imzalanmıştı. Bulgaristan Parlamentosu, 22 Kasım'da 131 evet, 49 hayır oyu ve 1 eksik oyla anlaşmayı onaylamıştı.

Parlamentonun Savunma Komitesi raporu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının anlaşma aracılığıyla artık ihtiyaç duyulmayan zırhlı nakil araçları, yedek parçalar ve araçların mevcut cephanesini Ukrayna'ya teslim etmesini öngörüyordu.