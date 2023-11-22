Bulgaristan Futbol Federasyonu'na tepkiler büyüyor: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 22.11.2023 - 13:33

Bulgaristan Milli Takımı'nın 2004'ten beri uluslararası turnuvalara katılamaması uzun süredir federasyon başkanlığı koltuğunda oturan Borislav Mihaylov'un üzerindeki istifa baskılarını artırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda son sırada yer alarak turnuvaya gidemeyen Bulgaristan, FIFA Dünya Kupası organizasyonlarına 2002, Avrupa Şampiyonası'na ise 2004'den bu yana katılamıyor.

MIHAYLOV'A İSTİFA ÇAĞRISI

Bulgar futbolseverler, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Bulgaristan'ın kalesini koruyan ve uzun süredir federasyon başkanlığı koltuğunda oturan Mihaylov'un istifasını istiyor.

Geçtiğimiz ay Arnavutluk ve Litvanya'ya karşı alınan iki mağlubiyetin ardından protestolar ülke çapında artarken, son haftalarda lig maçlarının 18. dakikasında taraftarlar uzun süredir federasyonu yöneten Mihaylov ve yönetimine "istifa" tezahüratları yapıyor.

Bulgaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan'ı evinde ağırladığı maç öncesinde Bulgar taraftarlar tarafından savaş alanına dönmüştü.

İlk kez 2005 yılında federasyon başkanlığına seçilen ve 2019 yılında hükümetin baskısıyla istifa eden Mihaylov, 18 ay sonra yeniden koltuğuna oturdu.

Borislav Mihaylov

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bulgaristan başsavcısı, geçtiğimiz hafta futbol yönetimi ve çeşitli yolsuzluk iddiaları üzerine federasyona yönelik soruşturma başlattı.

FIFA BAŞKANINA MEKTUP

Başbakan Nikolay Denkov da FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya bir mektup göndererek, Mihaylov'u federasyon başkanlığından alma çağrısında bulundu.