Rus komutan yardımcısı Ukrayna'da hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:55

Rusya'nın güney batısında yer alan Voronej bölgesinin Valisi Alexander Gusev, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Telegram üzerinden bir mesaj yayınladı.

Gusev, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 14. Kolordusu'nun komutan yardımcısı Tümgeneral Vladimir Zavadsky'nin Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gusev, Zavadsky'nin nasıl öldüğü konusunda ayrıntı vermedi.

Daha önce basında çıkan haberlerde, Zavadsky'nin bir kara mayınına basarak, hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Henüz Moskova'dan, Zavadsky'nin ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.