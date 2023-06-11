Bungee Jumping yaparken ip koptu

Yayınlanma: 11.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 11.06.2023 - 11:30

Tayland'ın Pattaya kentinde tatil yapan Çinli turistin, macera sporu yaptığı sırada işler ters gitti.

10 kat yüksekliğindeki Bunge Jumping platformuna çıkan turist, kendisini aşağı bıraktığı sırada güvenlik ipi koptu.

Güvenlik ipinin kopması sonucunda suya düşen turist, "Sol tarafımın üzerine düştüm. Sanki biri beni çok kötü dövmüş gibi oldum. Gerçekten çok yüksek olduğu için gözlerimi kapatmıştım. Yukarı tekrar zıpladığımda gözlerimi açmayı planlıyordum, ancak kendimi suda bulmuştum" ifadesinde bulundu.

Turistin hastane masraflarınının ödendiğini ve atlayış ücretinin iade edildiğini belirten işletme sahibi, hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi.

İşletme sahibi, turistin sorumluluk feragatnamesi imzaladığını ancak eğer sağlığında kötüleşme olursa bütün tıbbi masraflarının tamamını ödeyeceklerini ifade etti.