Ay'a inen uzay aracından ilk görüntüler geldi

ABD’nin Ay’a iniş yapan insansız uzay aracı Odysseus Ay’dan görüntü paylaştı. Intuitive Machines'nin CEO'su Altemus, Odysseus’un iniş yaparken yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:29
Ay'a inen uzay aracından ilk görüntüler geldi
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ABD'nin Houston kenti merkezli Intuitive Machines şirketinin 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlattığı Odysseus robotu, Ay'ın Güney Kutbu yakınına iniş yaptı. ABD'nin 50 yılı aşkın süredir Ay'a ilk kez uzay aracı indirmesi, özel bir şirket tarafından gerçekleştirildi.

ABD merkezli özel şirket Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus uzay aracının Ay’a inişi ve son durumu hakkında yapılan açıklamada, “Odysseus hayatta ve iyi durumda. Uçuş kontrolörleri iletişim kuruyor ve araca bilim verilerini indirmesi için komut veriyor. İniş aracının telemetrisi ve güneş enerjisi şarjı iyi durumda. Aracın konum bilgileri (Lat/Lon), genel sağlığı ve tutumu (oryantasyon) hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"BİR AYAĞINI KIRMIŞ OLABİLİR"

Atalet ölçüm sensörlerinin aracın gövdesinin yatay konumda olduğunu göstermesi üzerine Intuitive Machines'nin CEO'su ve kurucu ortağı Steve Altemus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aracın neden yatay konumda olduğunu bilmediklerini ancak yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini çünkü iniş anında hâlâ bir miktar yanal hareketin olduğunu söyledi. Odysseus’un iniş yaparken bir ayağını kırması da üstünde durulan ihtimaller arasında yer aldı.

10 KİLOMETREDEN GÖRÜNTÜ ALDI

Intuitive Machines, uzay aracının planlanan iniş bölgesinden uzakta bir alanda Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü çektiğini ifade etti. Görüntü hakkında yapılan açıklamada, “22 Şubat 2024'te Intuitive Machines'in Odysseus Ay aracı, Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü, planlanan iniş bölgesinden yaklaşık 200 km uzakta, yaklaşık 10 km yükseklikte yakaladı” denildi. 


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