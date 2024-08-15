Burkina Faso'da askeri konvoya saldırı
Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde binden fazla sivili taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Vali Ram Joseph Kafando, 9 Ağustos'ta Sahel bölgesindeki Tawori köyünde binden fazla sivili taşıyan askeri konvoyun kimliği belirsiz terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.
Kafando, ölü ya da yaralı sayısı vermezken, saldırıdan etkilenenler arasında askerlerin olup olmadığına ilişkin de açıklama yapmadı.
Burkina Faso, Mali ve Nijer'in paylaştığı ortak sınır, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
Burkina Faso'da, 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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