Burkina Faso’da kiliseye saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı

Burkina Faso’da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:52
Burkina Faso’da kiliseye saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Terör saldırısı olarak nitelendirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat’ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.


saldırı haberleri silahlı saldırı haberleri terör saldırısı haberleri

İlgili Haberler

Putin'den Biden'a küfür yanıtı: Söylediklerimi haklı çıkardı

Putin'den Biden'a küfür yanıtı: Söylediklerimi haklı çıkardı
Limuzin hediye etmişti: ABD'den Putin'e 'BMGK' tepkisi

Limuzin hediye etmişti: ABD'den Putin'e 'BMGK' tepkisi
Putin'den 'uzay' açıklaması: 'Karşıyız'

Putin'den 'uzay' açıklaması: 'Karşıyız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek

Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!