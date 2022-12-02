Burkina Faso'da cunta yönetimine karşı darbe girişimi engellendi

02 Aralık 2022 Cuma, 14:39

Burkina Faso'da 30 Eylül'deki darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, başkent Vagadugu'da sivil toplum örgütü temsilcileri ve din adamlarıyla yaptığı toplantıda, ordudan bir grubun geçen hafta geçiş hükûmetini devirmeye çalıştığını belirtti.

Traore, darbe girişiminin "çevresindekiler ve vatandaşların" yardımıyla engellendiğini kaydetti.

Girişimin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini dile getiren Traore, yine de onları tutuklamak yerine diyalog yolunu tercih ettiğinin altını çizdi.

Traore, din adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden "teyakkuzda" olmalarını isteyerek tüm vatandaşların geçiş hükumetini desteklemesini talep etti.

Yüzbaşı Traore, 30 Eylül'de yine darbeyle başa gelen Paul-Henri Damiba'yı devirerek yönetimin başına geçmişti.