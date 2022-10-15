Burkina Faso’da İbrahim Traore'nin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandığı belirtildi
Burkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle yönetime el koyan Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandığı bildirildi.
Burkina Faso erel basınındaki haberlere göre, ülkenin 13 bölgesinden sivil ve askerlerden oluşan yaklaşık 300 delegenin katıldığı ulusal toplantıların ilk gününde, İbrahim Traore geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandı.
Traore, Temmuz 2024’te yapılması planlanan seçimlere kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.
Ülkenin yeni lideri 34 yaşındaki Traore, 36 yaşındaki Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in elinde bulunan "en genç devlet başkanı unvanı"nı almış oldu.
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