Burkina Faso’da terör saldırısı: 20 ölü, 12 yaralı
Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.
Burkina Faso’nun Togo sınırına yakın Orta-Doğu bölgesinde radikal örgüt tarafından düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.
Yerel güvenlik kaynakları, hayatını kaybedenlerin çoğunun tüccar olduğunu ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.
Burkina Faso’da terör saldırılarında 16 binden fazla sivil, asker ve polis hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.
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