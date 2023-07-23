Nijer'de terör saldırısı: 12 kişi ölü

Yayınlanma: 23.07.2023 - 02:55

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:55

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Tillaberi bölgesinin Anzourou köyünde bir tarım arazisini bastı.

Olayda tarlada bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.