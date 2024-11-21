Burundi'de 'tarihi' af kararı: Binlerce kişi yararlanacak

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:27

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:27

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, yaptığı açıklamada, hapishanelerde oluşan yoğunluğu hafifletmek üzere hafif suçlardan hüküm giymiş 5 bin 442 mahkum hakkında af kararı verdiğini duyurdu.

Ndayishimiye, "Bu af kanunen zorunlu değil çünkü biz masum insanları affetmiyoruz. Bu karar, kardeşlerimize değişmeleri ve Burundi'nin kalkınmasına katkıda bulunmaları için verilen bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Ülkede şu ana kadar af kapsamında 477 hükümlü tahliye edildi.

Yaklaşık 14 milyon nüfuslu Burundi’deki 13 hapishanede tutulan 13 bin 211 mahkumdan yüzde 41’i (5 bin 442 mahkum) aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuşacak.