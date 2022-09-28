Irmakta kaybolan Burundili Bukere 110 gündür aranıyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 110 gündür aranıyor. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmakta yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı.
İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalışan Burundili Ally Seifu Bukere, haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldi.
Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Beşkonak bölgesinde, 11 Haziran'da rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20), çevredekilerin 'çok tehlikeli' uyarısına aldırmadan suya girdi.
Şiddetli akıntı nedeniyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtardı ancak Ally Seifu Bukere akıntıya kapılıp gözden kayboldu.
ROBOTLARLA ARAMADAN DA SONUÇ ÇIKMADI
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kıyıda ve su yüzeyinde hem drone ile havadan hem de karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmakta yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı.
Bölgeye getirilen robotlarla yapılan aramalarda da Bukere'nin izine rastlanılmadı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sonlandırılırken, kıyıdan yüzey taramalarına 110 gündür devam ediliyor.
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