Burundi lideri: 'Eşcinseller stadyumlarda taşlanmalı'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:03

Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye, cuma günü düzenlediği basın toplantısında ülkedeki eşcinsel çiftlerin taşlanarak idam edilmesi gerektiğini söyledi.

Afrikalı lider, halkın da taşlamaya katılabileceğini savundu.

Eşcinsel ilişkilerin bir felaket olduğunu söyleyen Ndayishimiye, "Kişisel olarak, Burundi'de bu tip insanlar görürsek, onları bir stadyuma sokup taşlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu, taşlayanlar için günah olmayacaktır" dedi.

Batı ülkelerinin daha küçük ülkeleri, LGBT değerlerine uyum sağlamaması durumunda mali cezalarla tehdit ettiğini belirten Afrikalı lider, "Yardımları onlarda kalsın" diye konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Ndayishimiye, ayrıca yurtdışında yaşayan eşcinsel Burundililerin de ülkeye dönmemesi gerektiğini söyledi.

Eşcinsellik, Burundi'de 2009'dan bu yana yasadışı ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak yasada bu kişilerin idam edilmesinin önünü açacak herhangi bir ifade bulunmuyor.

Geçen martta eşcinsellere yönelik operasyon başlatan Burundi polisi 24 kişiyi gözaltına almıştı. Ndayishimiye de halktan, bu kişilere "parya" olarak muamele etmesini istemişti.

Afrika'da 30'dan fazla ülkede LGBT karşıtı yasalar yürürlükte.

Geçen haftalarda Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kiliselerin eşcinsel çiftleri kutsayabileceği yönündeki kararına Kenya, Nijerya ve Gana'daki Katolik liderler, eşcinsel evliliklerin Afrika geleneklerine ve kilise yasalarına aykırı olduğunu öne sürerek itiraz etmişti.

Mayısta Uganda'da eşcinsel çiftlere idam öngören yeni bir yasa yürürlüğe girmiş, Dünya Bankası bunun üzerine ülkeye yeni mali kaynak gönderilmeyeceğini açıklamıştı. ABD yönetimi de Ugandalı yetkililer hakkında seyahat yasağı kararı almış ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını iptal etmişti.