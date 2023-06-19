Büyük Giza Piramidi'nde gizli bir koridor keşfedildi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:36

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:36

Mısır'daki Piramitler, inşa edildikten binlerce yıl sonra bile arkeologlardan komplo teorisyenlerine kadar insanları etkilemeye devam ediyor.

Bilim insanları kısa süre önce Büyük Giza Piramidi'nde gizli bir koridor keşfederek binlerce yıl öncesine ait daha ilginç şeyler bulmalarının önünü açtılar.

Mart 2023'te bilim insanları, aynı adı taşıyan antik hükümdar için inşa edilen Khufu Piramidi içinde dokuz metrelik "gizli" bir koridor keşfettiler.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı tarafından 2 Mart'ta duyurulan keşif, ülkeye turizm açısından getirebileceği fırsatlar konusunda heyecan yarattı.

"Scan Pyramid" adlı bir grup tarafından yapılan keşifte, 2015 yılından bu yana piramidin içini dışarıdan görmek için en son teknoloji kullanıldı.

Kızılötesi termografi kullanılarak, Khufu'nun sözde mezarının içinde neyin gizlendiğini daha net bir şekilde görebilmek için tarama yapıldı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Başkanı Mustafa Veziri'ye göre, yeni keşfedilen bu geçidin tavanı, Mısır'ın en büyüğü olan ve şu anda 138 metreyi aşan piramidin geri kalanının ağırlığını hafifletmek için inşa edildi.

Weziri, "Bu koridorun ana girişin üzerindeki ağırlığı hafifletmek için mi yoksa henüz keşfedilmemiş bir alanın yükünü hafifletmek için mi oluşturulduğu büyük bir soru işareti. Tarama çalışmaları daha fazla sırrı ortaya çıkarmaya devam edecek" dedi.