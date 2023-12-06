Büyükelçilik paylaştı: Erdoğan ile Macron'un diyaloğu dikkat çekti

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, iki liderin Dubai'deki görüşmesine ilişkin X platformundan bir video paylaştı.

Büyükelçilik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron Dubai’de düzenlenen COP28 Zirvesi’nde mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan görüntülere göre, Macron, Erdoğan'a "bölgedeki insani meseleler" üzerinde çalışabileceklerini söyledi.

Erdoğan'ın ise yanıt olarak, "Türkiye ve Fransa ikili olarak birçok alanda çalışabilir" dediği belirtildi.

İki lider, diyaloğun ardından birbirine sarıldı.