Büyükelçilik paylaştı: Erdoğan ile Macron'un diyaloğu dikkat çekti
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dubai'de ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiği videoyu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, iki liderin Dubai'deki görüşmesine ilişkin X platformundan bir video paylaştı.
Büyükelçilik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron Dubai’de düzenlenen COP28 Zirvesi’nde mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız @EmmanuelMacron #Dubai’de düzenlenen #COP28 Zirvesi’nde Mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile bir araya geldi pic.twitter.com/V187u9N6gX— La France en Turquie ???????? (@FranceenTurquie) December 6, 2023
Videoda yer alan görüntülere göre, Macron, Erdoğan'a "bölgedeki insani meseleler" üzerinde çalışabileceklerini söyledi.
Erdoğan'ın ise yanıt olarak, "Türkiye ve Fransa ikili olarak birçok alanda çalışabilir" dediği belirtildi.
İki lider, diyaloğun ardından birbirine sarıldı.
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