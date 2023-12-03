Fransa'da tekbir getirerek turistlere saldırdı: 1 ölü

Paris'te bir Fransız, turistlere saldırdı. Saldırgan bir kişiyi bıçaklayıp öldürdü, polis kovalarken tekbir getirip iki kişiye çekiçle saldırdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:32
Fransa'da tekbir getirerek turistlere saldırdı: 1 ölü
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Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde bir kişi, cumartesi gecesi turistlere saldırarak bir kişiyi öldürdü ve ikisini yaraladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 26 yaşındaki şüphelinin Fransız vatandaşı olduğunu ve elektrikli tabanca kullanılarak tutuklandığını ifade etti.

Bakan, şüphelinin Fransız güvenlik servislerinin izleme listelerinde olduğunu ve ruh sağlığı sorunları geçmişi olduğunu belirtti. 

Saldırgan, cumartesi akşamı saat 19.00 sularında Eyfel Kulesi'nden birkaç metre uzaktaki Quai de Grenelle'de bir turist çifte bıçakla saldırdı. Saldırıda bir Alman vatandaşı, kısa süre sonra ölümüne sebep olacak yaralar aldı.

Saldırganın daha sonra polis tarafından kovalandığı, yakalanmadan önce de iki kişiye çekiçle saldırdığı ifade edildi. 

Darmanin'e göre şüpheli tekbir getiriyordu ve polise "Afganistan ve Filistin'de çok fazla Müslümanın ölmesinden rahatsız olduğunu" söyledi. Şüphelinin Gazze'deki durum hakkında da mutsuzluğunu dile getirdiği aktarıldı.


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