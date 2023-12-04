Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:14

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:14

BFMTV'nin haberine göre, Seine-Saint-Denis'teki Transdev şirketine bağlı şehir içi otobüs şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebi ile iş bıraktı.

Villepinte ve Tremblay-en-France şehir içi otobüs terminali şoförlerinin kontak kapatması, 26 otobüs hattında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Grevin, Transdev şirketinden işçilerin talebini karşılayacak bir dönüş yapılana kadar süreceği duyuruldu.