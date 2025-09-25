ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu. Peki, CAATSA yaptırımları nedir? ABD Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını sonlandıracak mı?
CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?
CAATSA, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltmasıdır.
ABD Aralık 2020'de, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başladı. ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiğini belirtmişti.
CAATSA YAPTIRIMLARI NELER?
- ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) yaptırım listesine eklemişti.
- Böylece Başkanlığın ABD'den ekipman ve teknoloji ihracat lisansı alması ve uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanaması engellenmişti.
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üst düzey yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklenmişti.
- Yaptırım kapsamına alan kişi ve kurumlara ABD'ye giriş yasağı getirilmiş, ABD'den gayrimenkul edinmeleri ve döviz üzerinden işlem yapmaları da engellenmişti.
- Yaptırımlara konu olan kişi ya da kurumlarla ABD'nin ihale ya da sözleşme yapması da engellenmişti.
CAATSA YAPTIRIMLARI SONA MI ERECEK?
Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin iyi geçmesi durumunda ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının "hemen" kaldırılabileceğini söyledi.