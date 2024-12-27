Çad anlaşmayı bozdu: Fransa ülkeden çekiliyor

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Paris hükümeti, Çad'daki Faya Askeri Üssü'nü tahliye etti.

Çad anlaşmayı bozdu: Fransa ülkeden çekiliyor
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:02

Fransa Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Çad'da konuşlu askerlerinin tahliyesi devam ediyor.

Çad'da Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna geri verildi.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmişti.

Çad makamları, ülkede bulunan 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak'a kadar tamamlanmasını istemişti.


Etiketler: #fransa #Çad #Asker

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