Çakmakla cips poşetini açmaya çalışan adam alev aldı

Çakmakla cips poşetini açmaya çalışan yaşlı bir adamın vücudunun yüzde 75'inden fazlası yandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:14
Çakmakla cips poşetini açmaya çalışan adam alev aldı
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ABD'de yaşlı bir adam cips poşetini çakmak yakarak açmaya çalışırken ortalık alev aldı.

Adamın cips poşetini poşetini geleneksel yöntemlerle açamayınca çakmak kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Poşetin tutuşmasıyla yanmasıyla ortalık birden alev alırken, adamın kazara kendini ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiyenin hortumla adama ve odaya müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Vücudunun yüzde 75'inden fazlasında üçüncü derece yanıklar oluşan adam hastaneye kaldırıldı.

Yangının adamı sarmasına cipsin mi, poşetin mi yoksa başka bir maddenin mi neden olduğu netlik kazanmadı.


cips ABD

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