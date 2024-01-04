Son dakika... ABD’de okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.
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