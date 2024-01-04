Son dakika... ABD’de okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:09
Son dakika... ABD’de okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
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ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.


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