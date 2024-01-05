CHP'li Bağcıoğlu'ndan ABD'li amirale Montrö yanıtı: Hukuku kendinize göre yorumlayamazsınız
Eski NATO Avrupa Başkomutanı (SACEUR) ABD’li Amiral James Stavridis’in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepkiler sürüyor.
ABD’li amiral, “Türkiye’nin Kraliyet Donanması mayın avlama gemilerini engellemesi Montrö’nün kötüye kullanılmasıdır. Bu gemiler tamamen savunmaya yöneliktir. Bunların kullanımı Ukrayna’nın ekonomisini canlı tutmasına olanak sağlıyor. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin buradaki rotayı tersine çevirmesi ve bu gemilerin geçişine izin vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Emekli Tümamiral ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ABD’li amirale yanıt verdi.
Bağcıoğlu, “Montrö Sözleşmesi’nde savaş gemilerinin saldırı veya savunma gemileri olarak sınıflandırılmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bir geminin savaş gemisi olarak tanınmasının şartları deniz hukukunda belirtilmiştir. Uluslararası deniz hukukunu kendi yargınıza göre yorumlayamazsınız” dedi.
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