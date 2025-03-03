Çalınan ünlü tablonun izine 50 yıl sonra ulaşıldı

Polonya Ulusal Müzesi'nden 50 yıl önce çalınan, ressam Pieter Brueghel de Jonge'ya ait sanat eseri Hollanda'da ortaya çıktı.

Çalınan ünlü tablonun izine 50 yıl sonra ulaşıldı
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:12

Yerel medyada yer alan haberde tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde olduğu bilinmeden geçen yılın sonunda Gouda Müzesi'nde sergilendiği belirtildi.

Tablonun Polonya Ulusal Müzesi'nden 1974'te çalınan, ressam Pieter Brueghel de Jonge'ya ait sanat eseri olduğu ifade edildi.

Eserin kimliği belirsiz kişiden ödünç alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polonya'nın tabloyu geri istediği ve hukuki yardım talebinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Etiketler: #polonya #tablo

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