Polonya'daki antik mezarların gizemi: Dünya dışından gelen metal keşfedildi
Arkeologlar, Polonya'da bulunan antik mezarlardan Dünya dışından, muhtemelen meteoritlerle yapılmış sıra dışı mücevherler ortaya çıkardı.
Kulağa garip geliyor olsa da, arkeologlar Polonya'daki antik mezarlarda "dünya dışı bir metal" keşfettiler. Bu keşif, yalnızca meteorlarda bulunan metalik materyalden yapılmış üç bilezik ve bir iğneden oluşan dört eseri içeriyor.
Eserler, Güney Polonya'da MÖ 750 ile MÖ 600 yıllarına tarihlenen iki Erken Demir Çağı mezarlığından çıkarıldı. Ekip, eserlerin temel bileşenlerini belirlemek için X-ışınları ve elektron demeti gibi farklı teknikler kullandı. Bu yöntemler, nesnelerin içine bakmayı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmayı sağladı.
Chip'in aktardığı araştırmaya göre sonuçlar, yüksek konsantrasyonlarda eritilmiş cevher ve meteorik demir olduğunu ve bunların tek bir asteroidden gelmiş gibi göründüğünü gösterdi.
Demirdeki yüksek nikel seviyeleri, mücevherin ayna benzeri bir yüzeye sahip ataksit meteoritinden yapıldığını gösteriyordu. Araştırmacılar ayrıca demir kaynaklarının karıştırılmasının, parçalarda desen oluşturmak amacıyla bilerek yapıldığını düşünüyorlar.
BİNLERCE YILLIK GELENEK: ASTEROİTTEN OBJE ÜRETMEK
Eğer hipotez kanıtlanabilirse, bu eserler desenli demirin bilinen en eski versiyonu olacak.
Düşen meteorları kullanarak objeler yapmak binlerce yıl önce yaygın bir uygulamaydı. Tutankhamun'un mezarında da benzer bir eser bulunmuştu. Ancak birbirinden uzak medeniyetlerin, düşen asteroidleri bulup onlardan özel objeler yaratma hevesinin ortak olması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.
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