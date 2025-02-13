Polonya'daki fosiller ortaya çıkardı: İlk Avrupalılar yamyam mıydı?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:05

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:05

Polonya'daki bir mağaradan çıkarılan fosillerin, ilk Avrupalıların yaklaşık 18 bin yıl önceki savaş döneminde yamyamlık yaptıklarını, hatta bazen düşmanlarının beyinlerini yediklerini gösterdiği ifade edildi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan bulgular, günümüzde Polonya'da yaşayan Magdalenian avcı-toplayıcılarının morg ve ritüel uygulamalarına daha fazla ışık tutuyor.

Önceki araştırmalar, eski insan topluluklarının ya ritüel amaçlı ya da açlık koşulları nedeniyle yamyamlığa başvurduğunu öne sürüyordu.

Son çalışma, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca 1960'lara kadar yapılan bir dizi kazı sırasında Krakow yakınlarındaki Maszycka mağarasından alınan düzinelerce kemik üzerinde yamyamlığa dair kanıtlar olduğunu gösteriyor.

3D MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ KULLANILDI

Kemiklerin çoğu çıkarıldıklarında parçalanmış olduklarından, insan kökenli oldukları bilinmiyordu. Şimdi ise 53 kemik üzerindeki kesik izlerini 3D mikroskopi teknikleri kullanarak analiz eden bilim insanları, “cesetlerin beslenme amaçlı kullanıldığını” doğrulayabiliyor.

Analiz, cesetlerin ölümden kısa bir süre sonra, çürümeye fazla zaman verilmeden işlendiğini doğruluyor.

Araştırmacılar, fosil insan kemikleri üzerindeki işaretlerin birçoğunun, kesilip tüketilen hayvan kemikleri üzerindeki işaretlerle tutarlı olduğunu gösteriyor. Hatta bazı fosil kemiklerin, besin açısından zengin iliklerinin tüketilmek üzere çıkarılması için kırılarak açıldığı görülüyor.

Kafataslarındaki kesik izleri, besin açısından zengin bir organ olan beyne erişmek için kafa derisinin ve etin çıkarıldığına işaret ediyor. Kemiklerdeki izler ve kasıtlı kırıklar “kas demetlerinin, beynin ve iliğin çıkarıldığını” gösteriyor.

Araştırmacılar, “Bu sistematik manipülasyon, en besleyici kısımlara öncelik verilerek kalıntıların kapsamlı bir şekilde tüketildiğini göstermektedir” açıklamasında bulundu.

“BULGULAR, CESETLERİN BESİNSEL OLARAK SÖMÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR”

Rovira i Virgili Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Francesc Marginedas şunları söyledi:

“İskeletteki kesik izlerinin ve kasıtlı kırılmaların yeri ve sıklığı, cesetlerin besinsel olarak sömürüldüğünü açıkça göstermekte ve tüketim olmaksızın cenaze töreni hipotezini dışlamaktadır.”

İnsan kemikleri hayvan kemikleri ile karışık olarak bulundu, bu da birlikte tüketilmiş olabileceklerini düşündürüyor. Tüm kemikler aşağı yukarı aynı döneme tarihlendiğinden, araştırmacılar hayvanların ve insanların aynı olayda, muhtemelen bir savaş zamanında öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor.

Araştırmanın bir diğer yazarı Palmira Saladié, şöyle konuştu:

“Yamyamlık, insan evriminde çeşitli zamanlarda belgelenmiş bir davranıştır. Tarih öncesi bağlamlarda, hem hayatta kalma ihtiyaçlarına hem de ritüel uygulamalara ve hatta gruplar arası şiddet dinamiklerine yanıt verebilir.”

Araştırmacılar, yaklaşık 20 bin yıl önce Son Buzul Maksimumunu izleyen demografik genişlemenin kaynaklar için rekabeti yoğunlaştırmış olabileceğini ve bunun da farklı erken insan toplulukları arasında çatışmalara yol açmış olabileceğini söylüyor. Böyle bir çatışmanın, bazı durumlarda savaş yamyamlığına yol açmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Bu keşif, tarih öncesi Avrupa'daki savaşlar ve hayatta kalma stratejileri hakkında yeni tartışmalara yol açarken, bilim insanları yamyamlığın o dönemde yaygın bir uygulama olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.