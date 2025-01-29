Polonya siyasetinde 'casus yazılım' skandalı: Eski bakan tutuklanabilir

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:16

Varşova'da bir mahkeme, Polonya eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun, İsrail yapımı casus yazılımların mevcut iktidar koalisyonuna karşı kullanıldığı iddialarını soruşturan bir parlamento komitesi önünde ifade vermediği takdirde tutuklanmasına karar verdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın hükümeti, selefinin 2017 ve 2022 yılları arasında siyasi rakipleri ve kampanya ekipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 600 kişiyi gözetlemek için İsrail'in NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus'u kullandığını iddia etti.

İddiaları soruşturan Sejm (parlamentonun alt kanadı) komisyonu, 31 Ocak'taki duruşmaya gelmemesi halinde Ziobro'nun tutuklanması için dilekçe verdi. Varşova'daki Bölge Mahkemesi bu talebi onayladı.

“POLİSLERDEN KORKMUYORUM”

Ziobro mahkeme celbine ilişkin, “Yurtdışında olsam da Polonya'ya geleceğim çünkü polislerden korkmuyorum” yanıtını verdi.

Muhalefetteki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinden milletvekili olan Ziobro, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin Eylül 2024 tarihli bir kararına atıfta bulunarak soruşturmanın yasadışı olduğunu savundu.

PiS milletvekili Michal Wojcik, Ziobro'nun açıklamalarına destek vererek, “Pegasus ile ilgili bir soruşturma komisyonu yok, çünkü Anayasa Mahkemesi bunu yasakladı. Buna rağmen bir grup milletvekili Ziobro'nun zorla getirilmesini talep ediyor. Bu talep, davanın esası hakkında konuşan ancak davadan çekilmek istemeyen bir yargıç tarafından da destekleniyor. İğrenç!” ifadelerini kullandı.

“YASALARLA ALAY ETTİ”

Polonya'da iktidardaki Sivil Platform koalisyonundan Avrupa Parlamentosu üyesi Krzysztof Brejza ise “yasaların herkes için geçerli olduğunu”, hatta Ziobro için bile geçerli olduğunu söyleyerek eski adalet bakanının “yasalarla alay ettiğini” iddia etti.

Ziobro, Sejm'in geçen ay dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmasından önce komite tarafından kendisine yapılan dört çağrıya cevap vermemişti. Ardından İç Güvenlik Teşkilatı'nın (AWB) eski başkanı Piotr Pogonowski'nin tutuklanmasının ardından gönüllü olarak ifade vereceğini söyledi.

PiS, 2015'ten Tusk'un koalisyonunun görevi devraldığı 2023'ün sonuna kadar Polonya'yı yönetti. Yeni hükümet, selefinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili çok sayıda soruşturma başlattı. Polonya medyasında yer alan haberlere göre PiS, Sivil Platform'un seçim kampanyası lideri de dahil olmak üzere siyasi muhaliflere karşı casus yazılım kullanmak için önemli meblağlar harcadı.