Cammu Keşmir'de otobüs kazası: En az 6 Hint asker öldü

Cammu Keşmir'de meydana gelen otobüs kazasında en az 6 Hint asker öldü.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 13:13
Cammu Keşmir'de otobüs kazası: En az 6 Hint asker öldü
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Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 6 asker yaşamını yitirdi.

Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis yetkilileri, yaralıların Srinagar'daki bir askeri hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu kaydedildi.


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