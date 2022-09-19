CANLI | Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:06

Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı İskoçya'daki Balmoral Kale'sinden Westminster Sarayı'na getirildi.

Kraliçenin cenazesi bugün Westminster Sarayı'ndan tören ile Windsor Kalesi'ne götürüldükten sonra St. George Şapeli'ne defnedilecek.

Cenaze törenine Avrupalı kraliyet üyeleri ve Dünya liderleri de katılacak.

Westminster Sarayı'nda sergilenen Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması tören alayı ile İngiltere saatiyle 10:30'de Westminster Sarayı'ndan Westminster Kilisesi'ne taşınacak. Naaşın taşınması sırasında tabutun ardında Kral 3. Charles, Kraliyet Ailesi üyeleri ve Kralın Hanehalkı üyeleri yürüyecek.

İngiltere saati ile 10:45'te başlayacak merasim,

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi bugün yerel saat ile 11:00'de gerçekleşecek.

Kraliçe'nin tabutu, Kraliyet Donanması tarafından yönetilen bir tören alayı ile İngiltere saatiyle 10:44'te Westminster Sarayı'ndan Westminster Kilisesi'ne taşınacak.

Tabutun ardında Kral 3. Charles, Kraliyet Ailesi üyeleri ve Kralın Hanehalkı üyeleri yürüyecek.

Tabut Westminster Kilesisi'ne geldikten sonra cenaze töreni, Westminster Dekanı Dr. David Hoyle tarafından yönetilecek. Cenaze vaazını ise Canterbury Başpiskoposu Justin Welby verecek. Vaazın ardından "Son Posta" marşı ve iki dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek.

İngiltere marşı çalınmasının ardından devlet cenaze töreni sona erecek.

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