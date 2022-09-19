CANLI | Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor
Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'deki ölümünün ardından bugün cenaze ve defin işlemleri gerçekleşecek.
Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı İskoçya'daki Balmoral Kale'sinden Westminster Sarayı'na getirildi.
Kraliçenin cenazesi bugün Westminster Sarayı'ndan tören ile Windsor Kalesi'ne götürüldükten sonra St. George Şapeli'ne defnedilecek.
Cenaze törenine Avrupalı kraliyet üyeleri ve Dünya liderleri de katılacak.
Westminster Sarayı'nda sergilenen Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması tören alayı ile İngiltere saatiyle 10:30'de Westminster Sarayı'ndan Westminster Kilisesi'ne taşınacak. Naaşın taşınması sırasında tabutun ardında Kral 3. Charles, Kraliyet Ailesi üyeleri ve Kralın Hanehalkı üyeleri yürüyecek.
İngiltere saati ile 10:45'te başlayacak merasim,
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi bugün yerel saat ile 11:00'de gerçekleşecek.
Kraliçe'nin tabutu, Kraliyet Donanması tarafından yönetilen bir tören alayı ile İngiltere saatiyle 10:44'te Westminster Sarayı'ndan Westminster Kilisesi'ne taşınacak.
Tabutun ardında Kral 3. Charles, Kraliyet Ailesi üyeleri ve Kralın Hanehalkı üyeleri yürüyecek.
Tabut Westminster Kilesisi'ne geldikten sonra cenaze töreni, Westminster Dekanı Dr. David Hoyle tarafından yönetilecek. Cenaze vaazını ise Canterbury Başpiskoposu Justin Welby verecek. Vaazın ardından "Son Posta" marşı ve iki dakikalık saygı duruşu gerçekleşecek.
İngiltere marşı çalınmasının ardından devlet cenaze töreni sona erecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi