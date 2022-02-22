Canlı | Rusya-Ukrayna krizinde son durum

22 Şubat 2022 Salı, 02:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması dünya gündemine oturdu. Putin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD ve NATO’nun yanı sıra Ukrayna ve batılı ülkeleri de eleştirerek, Rusya’nın sürekli tehdit altında olduğunu öne sürdü. Peki, kim ne dedi?

Rusya-Ukrayna krizinde 22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

15.00: Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Putin, "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir; Ukrayna ile ilgili durum bir istisna" dedi.

13.29: Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile imzalanan dostluk, iş birliği ve yardımlaşma Anlaşması’nı onayladı. Donetsk ve Lugansk'la imzalanan iş birliği anlaşması ile, Rus ordusunu sınır ötesinde kullanmak için Rusya parlamentosunun üst kamarası olan Federasyon Konseyi'nin onayına gerek kalmıyor.

13.17: Ukrayna lideri Zelenskiy, Batı ülkelerinden 'Rusya'ya yaptırım uygulamalarını' istedi ve Moskova'yla diplomatik ilişkilerin kesilmesi olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

13.04: AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin , "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

13.01: Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı sonrasında Rusya'nın Viyana Büyükelçisi'ni çağırdı

12.48: Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk ile imzalanan anlaşmalar 10 yıl süre için geçerli

12.39: Lugansk ve Donetsk’te Rusya’nın kararı kutlandı. Sputnik'in aktartığına göre, Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin kararı imzalamasının ardından, bölge halkı sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Lugansk’ta Rusya’nı kararını kutlamak için gece saatlerinde araç konvoyu yapıldığı, insanların Rusya bayrağı sallayıp, "Rusya" diye bağırdıkları ve Rusça şarkılar söyledikleri görüldü.

12.25: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ordusu, Donbas'a girdi.

11.44: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Acil Durum Toplantısı (COBRA) sonrası açıklamalarında, Rusya'ya karşı derhal uluslararası yaptırım paketi devreye alınacağını ve yaptırımların Rusya'nın içinde bulunanları da kapsayacağını söyledi. Johnson yaptırımların bir dizi yaptırımın ilk halkasını oluşturduğunu ve Rusya'nın rasyonel olmayan yaklaşımı sürdüreceğini düşündüklerini ifade etti.

11.30: Donetsk: Ukrayna ordusu, 3 yerleşim birimine ateş açtı

11.19: Lugansk ve Donetsk parlamentoları, Rusya'yla imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşmaları'nı onayladı

11.04: Donetsk lideri Puşilin, 1995 ile 2004 yılları arasında doğanların silah altına alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

10.38: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi AB dışişleri bakanlarının Rusya'nın Donetsk ve Lugansk kararı nedeniyle acil toplanacağını duyurdu

10.13: Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, iki Ukraynalı asker bir gecede bombalanarak öldürüldü, 12 asker de yaralandı.

07.59: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Twitter hesabından açıklama yaptı. Reznikov, "Kremlin Donetsk ve Luhanks’ı tanımadı. Kremlin Ukrayna’ya karşı saldırganlığını kabul etti. Kendimize güveniyoruz ve sakiniz. Egemenliğimizi savunmaya hazırız ve muktediriz. Dünya buna sessiz kalamaz" dedi.

07.40: Reuters'ın bir ABD'li yetkiliden aktardığı habere göre, ABD ve müttefikleri bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar duyuracak.

06.09: Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukranya'nın bir "askeri macera"ya yakın olduğunu söyledi ve "Donbas'ta yeni bir katliama izin vermeye niyetimiz yok" dedi.

05.35: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.

03.14: ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Rusya'nın askeri eylemlerde bulunacağına eminiz. Mevcuttaki tüm işaretler diplomatik değil askeri adımları işaret ediyor. Eğer Rusya daha fazla askeri eylemde bulunursa, ne başkanlarla ne de dışişleri bakanlarıyla ABD-Rusya arasında diplomatik görüşmeler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

03.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

02.50: ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

02.46: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla bu sabah "Ukrayna" gündemi ile toplanacak.

02.23: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden'ın, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığı" belirtildi.

02.15: Daha önce Kiev'den Lviv'e taşınan ABD Büyükelçiliği, Polonya'ya taşınacak.

01.36: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından açıklama yaptı. Bakanlık, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve sağduyu çağrısı yaptı.

00.55: Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi. Putin'in açıklamasının ardından rublede sert düşüş yaşanırken, petrol fiyatları ise arttı.

00.54: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, acil bir ulusa sesleniş hazırladığını ve sonrasındaki AB Konseyi Başkanı Michel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

00.40: Reuters, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda barış gücü operasyonu talimatı verdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Rus ordusu Donbass'a girdi.

04.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın yasadışı eylemlerine karşı ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı.

05.00: Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.

05.20: ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de konuşuyor. Greenfield, Putin'in savaş için bahane ortaya koymaya çalıştığını söyledi. Greenfield, "Rusya eğer saldırıya devam ederse, Hızlı ve çok sert bir yanıt ile karşılaşacak " dedi.

06.00: BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.