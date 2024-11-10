'Casus balina'nın gizemi beyaz perdeye taşındı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 10.11.2024 - 14:48

5 yıl önce gizemli bir şekilde gizli izleme ekipmanlarıyla donatılmış beyaz bir balina Norveç çevresindeki buzlu sularda ilk kez görüldü.

Ancak Norveçliler tarafından “Hvaldimir” olarak adlandırılan bu beyaz balinanın gerçek kimliğini ve gizli amaçlarını çözmek, kısa sürede halkı büyülemeye ve batılı istihbarat analistlerini rahatsız etmeye devam eden gerçek hayattan bir bulmacaya dönüştü.

Yeni bir BBC belgeseli olan “Casus Balinanın Sırları”nın yapımcıları, balinanın muhtemel yolunu izlediklerine ve muhtemel görevini belirlediklerine inanıyorlar.

Takma adı Norveççe balina anlamına gelen “hval” ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk adının birleşiminden oluşan “Hvaldimir”, düzenli olarak bir Rus “casus balinası” olarak tanımlanıyor.

Ancak belgesel, onun deniz casusluğu yapmak üzere denize gönderilmek yerine, gizli bir “koruma balinası” olarak eğitilmiş olabileceğine dair yeni kanıtlar ortaya koyuyor.

“PEK ÇOK SORUYU BERABERİNDE GETİRİYOR”

Çarşamba günü BBC Two'da yayınlanacak olan belgeselin yönetmeni Jennifer Shaw, “Hvaldimir”in eğitildiği potansiyel rolle ilgili son bulgularımız bizi gizemi çözmeye daha da yaklaştırıyor. Ama aynı zamanda Rusya'nın, Kuzey Kutbu'nda neyi ve neden korumaya çalışıyor olabileceğine dair pek çok soruyu da beraberinde getiriyor” dedi.

Belgesel ekibinin, deniz memelileri eğitiminin tarihine ilişkin 10 aylık bir araştırma yürüttüğü bildirildi.

Shaw, “Balinanın gerçek kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğimizi biliyorduk. Bu dünyanın dört bir yanındaki insanları büyüleyen bir gizem. Ama aynı zamanda bize ordu içindeki deniz memelisi eğitiminin tarihini keşfetme fırsatı da verdi ki bu konu onlarca yıldır gizlilik içinde yürütüldüğü ve gerçeği bilenlerin çoğu ne yazık ki artık hayatta olmadığı için çok az insanın farkında olduğu bir konudur” dedi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşü, deniz memelileri programlarına ayrılan fonları azalttı, ancak “casus balina”nın ortaya çıkışı yeniden yatırım yapıldığına dair birkaç işaretten biriydi.

Olenya Guba'daki bir Rus Donanma üssünün görüntüleri, “casus balina” olduğu düşünülen “beyaz benekler” içeren iki büyük kafesin varlığını ortaya çıkardı.

Hvaldimir bu yılın başlarında Norveç'in güneyindeki Risavika Körfezi'nde balık tutan iki adam tarafından ölü bulunmuştu. Hayvan hakları gruplarının vurulduğunu iddia etmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı. Ancak, yapılan otopside ağzına bir sopa saplanması sonucu öldüğü anlaşıldı.